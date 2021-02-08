По состоянию на утро понедельника, 8 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 2 141 человека.

Напомним, что вчера, 7 февраля, в стране было выявлено 3 370 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения сократилось на 1 229 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 246 990 человек. Выздоровели за последние сутки 2 697 человек (с начала эпидемии - 1 075 743 человека - Ред.). Умерло за сутки 47 пациентов (с начала эпидемии - 23 644 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 020 человек. Среди новых зараженных 130 детей и 71 медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (398 человек), Закарпатской области (133), Житомирской области (176), Черновицкой области (143) и Днепропетровской области (156).

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