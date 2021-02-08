Минздрав России утвердил уже десятую по счету версию Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (Covid-19)". В ней усовершенствованы подходы к профилактике, диагностике, лечению и угрозам для пациентов после выздоровления.

Одной из главных угроз для перенесших болезнь является повышенная угроза заражения туберкулезом.

Об этом передает РИА "Новости" в своем Телеграм-канале.

"На основании новых научных данных внесены изменения и уточнения в разделы по этиотропному и патогенетическому лечению новой коронавирусной инфекции. Уточнены критерии назначения генно-инженерных биологических препаратов, а также включены новые препараты для противовоспалительной и антитромботической терапии. В новой версии рекомендаций подчеркивается, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции", - уточнили в минздраве России.

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