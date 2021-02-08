Один из главных рудиментов эпохи СССР - штамп в паспорте о прописке - скоро может исчезнуть из внутренних документов украинцев.

Регистрацию места проживания хотят сделать декларативной, через введение адреса в смартфоне. Об этом рассказал глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире канала "Украина 24".

"Более миллиона украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу. Поэтому с апреля мы запускаем (услугу - Ред.), она будет полудекларативная. Мы "убираем" штамп в паспорте, который есть на сегодня", - сказал Михаил Федоров.

Министр также объяснил, как будет работать новый механизм.

"Мы упрощаем эту процедуру, и чиновники не будут иметь права требовать этот штамп, справку, когда мы полноценно запустим эту услугу. Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача не человека, а чиновника - зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек. Потому что бумажка с пропиской - это сугубо дело неэффективности государства. Мы перенесем эту задачу с плеч человека на плечи чиновника", - рассказал министр.

Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК разрешила голосовать на местных выборах украинцам без прописки.