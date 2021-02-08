Знаменитый одесский скульптор Александр Милов представил эскиз монумента гигантского коронавируса, который планируется установить в Дубае (ОАЭ) для назидания человечеству.

Сам художник в сети дал описание технических деталей и расшифровку смысла монумента.

"Высота будущего монумента - 15 метров, ширина - 13 метров, глубина - 12 метров. Вес композиции - 9 тонн. Бетонное оcнование - 21 метр диаметр, высота 45 см.

Физическое описание и символизм: молекула коронавируса с шипами, выполненная в виде планеты Земля на поверхности которой стоят исполинские люди взявшись за руки (каждая фигура будет состоять из тысяч обнявшихся людей стоящих друг у друга на плечах), символизируя разные социальные группы и их ценности, которые объединены одной проблемой - пандемией.

В композиции участвуют 56 фигур взрослых и детей без ртов на лицах, что будет символизировать ограничения, в которых оказалось все человечество.

В основании планеты стандартная семья, как символ основы продолжения рода естественным путём. При этом вся планета вертится на голове матери.



Хоровод солнца - состоящий из 7 взрослых и 7 детей которым верховодит мужская фигура являющаяся верхней осью планеты.

В центре хоровода влюблённая пара символизирующая любовь.

Вокруг них танцуют три пары с детьми. МЖР, ММР, ЖЖР символизирующий семьи разной ориентации что становится новым трендом.

Вне основного хоровода стоят две пары ММ и ЖЖ символ любви сексуальных меньшинств до сих пор не принимаемых обществом.

Рядом стоит мать одиночка с сыном, а на их фоне мужская фигура уставившаяся на часы. Их уравновешивает отец-одиночка с дочерью, рядом с которым фигура танцующей молодой женщины. Среди всей толпы стоят в одиночку мальчик и девочка - символ детей без родителей. Рядом хоровод из 6 взрослых, в центре которых мальчик и девочка держащиеся за руки как символ дружбы и взаимной заботы.

Последние две группы из женщины с тремя мужчинами и мужчины с тремя женщинами символизируют матриархат и патриархат уравнивая их между собой.

Вся эта композиция вращается вокруг своей оси под углом вращения планеты и за счёт удерживающей дуги напоминает глобус. Когда молекула загорается, композиция превращается в танец Солнца и отражающей его Луны - основные символы мироздания", - такую идею заложил скульптор в свое произведение.

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