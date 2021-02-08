В Черкасской области очередной громкий скандал, связанный с избиением местного жителя представителями власти.

Департамент внутренней безопасности Нацполиции и ГБР расследуют дело по подозрению сотрудников Городищенского отдела полиции №2 в избиении и пытках. Подозреваемые отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области

Еще 6 февраля поступило сообщение о том, что в местную больницу с телесными повреждениями обратился мужчина 1992 года рождения. Там он сообщил об избиении. По его словам, к этому причастны правоохранители.

"Территориальным управлением ГБР сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Начато служебное расследование. По инициативе руководства Главного управления Национальной полиции в Черкасской области вся информация сразу передана в ГБР.

Начальник ГУ НП в Черкасской области Михаил Куратченко отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и полицейских, подозреваемых в совершении преступления. Продолжается расследование", - рассказали в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черкасской области священник поймал подростков, пытавшихся на Крещение заняться сексом в церкви.