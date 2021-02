Подданный Британии 70-летний Фрэнк Ротуэлл в свои 70 лет стал самым пожилым человеком Земли, который в одиночку пересек Атлантику на лодке.

Причем, это путешествие, длиной в 3 000 миль, преследовало благородную цель - мореход собрал 640 000 фунтов стерлингов на исследования деменции для организации Alzheimer's Research UK.

Фрэнк Ротуэлл стартовал из Ла Гомеры на Канарских островах 12 декабря и пересек финишную черту на Антигуа в Карибском море в субботу, воссоединившись со своей 50-летней женой Джудит, об этом передает The Guardian.

Он сказал, что пересечение финишной черты было "моментом полной эйфории", поскольку он собрал более 648 000 фунтов стерлингов для Alzheimer's Research UK в честь своего шурина Роджера, который умер от болезни Альцгеймера в возрасте 62 лет.

Благотворительный фонд Iceland Foods пообещал удвоить первые 500 000 фунтов стерлингов пожертвований.

Фрэнк Ротуэлл рассказал детали о своем путешествии.

"Я чувствовал себя довольно эмоционально по мере приближения к финишу. На греблю через Атлантику ушло шесть долгих недель, но само испытание потребовало более 18 месяцев тренировок и подготовки, поэтому я очень горжусь тем, чего я достиг, и тем невероятным путешествием, которое я прошел.

Во время гребли я получал душераздирающие сообщения от людей, у которых был подобный опыт, поэтому я надеюсь, что помог другим семьям", - рассказал моряк.

FRANK ROTHWELL FINISH VIDEO - NEW WORLD RECORD @Frank_Rothwell of Alzheimer’s Research completes #TWAC2020 in 56 days, 2 hours, 41 minutes and and has become the oldest person to row solo, unassisted across the Atlantic Ocean!



Congratulations Frank! pic.twitter.com/Bj9EBTGLQk