США не намерены пока снимать санкции с Ирана, для этого Тегеран должен прекратить обогащение урана.

Об этом заявил американский президент Джо Байден в эфире канала CBS News, комментируя призыв руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, передает "Интерфакс".

"Нет", - сказал Байден в эфире американского телеканала CBS News в ответ на вопрос ведущего, "снимут ли США санкции для того, чтобы вернуть Иран за стол переговоров?"

Также Байден утвердительно ответил на уточняющий вопрос: "Должны ли они (иранцы) сначала прекратить обогащение урана?"

Перед этим аятолла Хаменеи заявил, что если в Вашингтоне хотят, чтобы Тегеран соблюдал обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), они сами должны вернуться к соблюдению норм этого документа и отменить антииранские санкции.

"Стороной, которая имеет право устанавливать условия по СВПД, является Иран, поскольку именно он придерживался обязательств, а не США или три европейские страны, которые нарушили свои обязательства", - написал Али Хаменеи в Твиттер.

"Если они желают возвращения Ирана (в ядерную сделку) США должны снять санкции. Мы подтвердим это, и если все будет сделано четко, мы вернемся к соблюдению наших обязательств", - продолжил он.

Ранее глава администрации президента Ирана Махмуд Вайези заявлял: "Мы не выходили из СВПД, и потому нам нет нужды в него возвращаться. Мы будем соблюдать свои обязательства по СВПД, когда убедимся в приверженности сделке со стороны США и Европы".

"Договоренность о сделке была достигнута нами на переговорах, и вопрос закрыт. Вне зависимости от того, чья администрация правит в США - Трампа или Байдена, наша позиция в отношении СВПД останется неизменной: президент Хасан Рухани сказал, что когда они (США и европейские страны) вернутся к выполнению своих обязательств, мы также будем соблюдать наши", - подчеркнул Вайези.

Напомним, США вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана во время пребывания у власти Дональда Трампа. Иран в ответ на это поэтапно начал прекращать выполнение своих обязательств с рамках заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как сообщалось, в январе Иран провел учебные пуски баллистических ракет и поразил цели в Индийском океане.