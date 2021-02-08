Министр по вопросам вакцинации Великобритании Надим Захави заявил, что Великобритания не планирует вводить так называемые "паспорта вакцинации", которые призваны позволить привитым от коронавируса британцам путешествовать за рубеж.

Об этом он сказал в комментарии Sky News.

"Во-первых, мы не знаем, как именно вакцины влияют на передачу (вируса). Во-вторых, это было бы дискриминационно, и я думаю, что было бы правильно сделать так, чтобы люди проходили вакцинацию, потому что они этого хотят, а не потому, что это стало в некотором роде обязательным из-за паспорта", - пояснил министр.

Он добавил, что если в определенных странах потребуется предоставить подтверждение о прохождении вакцинации, такой документ британцы смогут запросить у своего лечащего врача.

"Но мы не планируем вводить паспорта в Великобритании", - подчеркнул Захави.

Ранее ввести так называемый "паспорт вакцинации" предложили туристические и транспортные компании Соединенного Королевства, которые надеются с помощью этого шага повысить турпоток и восстановить пострадавший от пандемии бизнес.

Премьер-министр страны Борис Джонсон дважды исключал выдачу таких паспортов, объясняя это созданием условий неравенства и ограничений и заявляя, что "у нас в стране мы так не поступаем".

Ранее мы сообщали о планах ввести "паспорта вакцинации" в Финляндии и Швеции.

Также "Страна" писала, что из-за намерений властей внедрить подобную инициативу в Дании прошли протесты.