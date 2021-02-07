В Хмельницкой области на одном из предприятий произошел оползень в силосной яме. В результате один человек погиб и еще двое были ранены.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.

"7 февраля в 12:40 на линию Службы спасения "101" поступило сообщение, что в с. Поляхова Теофипольского района на предприятии произошло смещение в силосной яме, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

К месту происшествия немедленно выехали спасатели. На момент их прибытия в месте обвала находились 3 человека. Пострадавших передали медикам.

В результате происшествия травмированы двое мужчин, 1960 г.р. и 1964 г.р., а гражданин 1986 г.р. погиб на месте. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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