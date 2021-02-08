Вакцины от коронавируса не могут привести к бесплодию и изменить ДНК человека.

Об этом сообщила директор департамента Всемирной организации здравоохранения по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен.

"Вакцины, которые мы предлагаем, не приводят к бесплодию. Это слух, который распространялся про разные вакцины, и это не является правдой. Нет вакцин, которые приводят к бесплодию", - сказала эксперт, отвечая на вопрос, насколько правдивы слухи о том, что прививки от нового коронавируса приводят к бесплодию.

Также по ее словам, слух о том, что новые вакцины от коронавируса могут изменить ДНК человека, является несоответствующим действительности.

"У нас сейчас есть две вакцины на основе mРНК, и такие РНК никак не могут стать ДНК или изменить ДНК клеток человека. Вакцины mРНК являются инструкцией, которая сообщает телу о необходимости выработки протеинов. Большинство вакцин сделаны так, что они сами доставляют протеин или маленькую часть микроба, против которого они должны бороться", - добавила представитель ВОЗ.

О`Брайен отметила, что вакцины на основе mРНК являются новым способом лечения вируса, при котором тело человека само будет вырабатывать необходимый белок для борьбы с болезнью.

Dr @Kate_L_OBrien busts some #COVID19 vaccine myths related to infertility, DNA and composition of vaccines ⬇️#ScienceIn5 pic.twitter.com/0Kudbr2ZmK — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 7, 2021

Напомним, в рамках глобальной программы COVAX Украина уже в феврале получит 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech. Еще около 2,2 млн от AstraZeneca поступят на территорию страны в первом полугодии 2021 года.

Также, согласно контракту с китайской компанией Sinovac, Украина получит 700 тысяч доз препарата CoronaVac до 31 марта. Вторая поставка этой вакцины в объеме более 1,2 млн доз ожидается до 31 мая. Позже в СМИ стала появляться информация, что эффективность этого препарата составила меньше 60%. Степанов заявил, что контракт с этой китайской компанией не будет заключен, если эффективность вакцины будет менее 70%.

По планам правительства, вакцинация в Украине начнется уже 15 февраля.