Вакцины от коронавируса не могут привести к бесплодию и изменить ДНК человека.

Об этом сообщила директор департамента Всемирной организации здравоохранения по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен.

"Вакцины, которые мы предлагаем, не приводят к бесплодию. Это слух, который распространялся про разные вакцины, и это не является правдой. Нет вакцин, которые приводят к бесплодию", - сказала эксперт, отвечая на вопрос, насколько правдивы слухи о том, что прививки от нового коронавируса приводят к бесплодию.

Также по ее словам, слух о том, что новые вакцины от коронавируса могут изменить ДНК человека, является несоответствующим действительности.

"У нас сейчас есть две вакцины на основе mРНК, и такие РНК никак не могут стать ДНК или изменить ДНК клеток человека. Вакцины mРНК являются инструкцией, которая сообщает телу о необходимости выработки протеинов. Большинство вакцин сделаны так, что они сами доставляют протеин или маленькую часть микроба, против которого они должны бороться", - добавила представитель ВОЗ.

О`Брайен отметила, что вакцины на основе mРНК являются новым способом лечения вируса, при котором тело человека само будет вырабатывать необходимый белок для борьбы с болезнью.

Dr @Kate_L_OBrien busts some #COVID19 vaccine myths related to infertility, DNA and composition of vaccines ⬇️#ScienceIn5 pic.twitter.com/0Kudbr2ZmK