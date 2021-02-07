В Копенгагене в Дании вечером в субботу прошли протестные акции против коронавирусных ограничений и планов властей ввести "паспорта о вакцинации" от Covid-19. На улицы вышли сотни людей.

Об этом пишет "The Local".

В акциях приняли участие около 600 человек, которые собрались вечером перед датским парламентом. Планы по созданию "паспорта вакцинации" были главным объектом гнева протестующих. Также люди выступали против введенных в стране карантинных ограничений.

Волнениям предшествовали планы властей разработать цифровой сертификат вакцинации против болезни Covid-19 для облегчения путешествий граждан, которые были озвучены ранее.

По мнению организаторов протестов, внедрение такого паспорта будет означать обязательную вакцинацию и является ограничением свободы личности, поскольку сейчас вакцинация в Дании не является обязательной.

Напомним, ранее мы писали, что в Финляндии решили ввести Covid-паспорта.

Также сообщалось, что в ЕС решили пока не вводить Covid-паспорта, но призвали ускорить вакцинацию.