В Кропивницком прошли похороны анестезиолога Ольги Гливы, которая погибла во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице 4 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Кропивницкого городского совета.

"Прощались с девушкой возле дома, где прошло ее детство и юность. Провести Ольгу в последний путь пришли родные, близкие, соседи, медицинское сообщество города, депутаты городского совета. Похоронили Ольгу Гливу на Арнаутовском кладбище", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на четверг в Запорожье загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. В эпицентре огня оказались 12 человек, четверо из которых погибли, а восемь были госпитализированы.

Полиция отрабатывает несколько версий причин пожара, не исключается и поджог.

Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом инфекционной больницы.

Ранее мы писали, что Ольге Гливе на момент смерти было всего 26-лет. Она окончила интернатуру прошлом году и работала в реанимационном отделении запорожской больницы.