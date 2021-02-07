Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера за его слова о вкладе Советского Союза в победу над нацизмом, а о поддержке строительства газопровода "Северный поток-2".

Об это Мельник заявил, комментируя интервью Штайнмайера газете Rheinische Post, передает "Укринформ".

В интервью немецкий президент высказался за завершение строительства "Северного потока", назвав "энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой, который остался после существенного ухудшения взаимоотношений" между ФРГ и РФ в последние годы.

Аргументируя свое мнение Штайнмайер заявил, что для немцев важно "еще одно совсем иное измерение - взгляд на очень изменчивую историю с Россией".

Он напоминает, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз и что жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР.

"Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст", - завершает свою мысль президент Штайнмайер.

Мельник в ответ заявил, что такая трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорирование непомерных жертв других народов", прежде всего украинского, которые входили в состав советского государства и во время жестокого господства гитлеровской Германии понесли огромные человеческие потери и подверглись тотальному уничтожению.

"Если бы во время визита в Киев господин Штайнмайер в свое время посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на днепровских склонах, то он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение", - продолжает посол.

Также Мельник выразил сожаление, что как показали недавние дебаты в Бундестаге, депутаты немецкого парламента до сих пор не готовы признать огромную цену, которую заплатила именно украинская нация, когда свирепствовал немецкий террор, а также наш вклад в победу над национал-социализмом.

Глава дипломатической миссии надеется, что уже в ближайшее время высший законодательный орган ФРГ все же примет решение о строительстве в Берлине отдельного мемориала миллионам украинских жертв нацизма, который станет важным шагом на пути восстановления утраченной исторической справедливости и настоящего послевоенного примирения.

Украинская сторона официально инициирует проведение торжественного заседания Бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР, посвященного увековечению памяти именно этих забытых жертв развязанной Гитлером кровавой войны, - проинформировал Мельник. Ведь 22 июня 1941 года не Москва, а именно украинские города подверглись массированным ударам люфтваффе: целями бомбовых ударов стали Киев, Житомир, Одесса, Севастополь, другие гражданские объекты.

"Именно вот этот более "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительны исторические аргументы ради обеления "Северного потока-2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несет невыразимую боль и страдания на украинскую землю", - заявил посол.

Тем временем, как писала "Страна", началась укладка труб на последнем участке "Северного потока-2". Газопровод, общая протяженность которого составляют 1230 км, построен примерно на 94%, остается проложить около 120 километров труб в датских и 30 километров в немецких водах.

Ранее экс-канцлер ФРГ поддержал строительство "Северного потока-2" и не верит, что немцы поддерживают нападки на РФ.