Экс-госсекретарь США в администрации Рональда Рейгана, Джордж Шульц, умер в возрасте 100 лет.

Об этом в воскресенье сообщает "Bloomberg".

Как известно, Шульц занимал пост в Госдепе с июля 1982 по январь 1989 года. Он считает одним из главных архитекторов завершения Холодной войны.

По образованию уроженец Нью-Йорка Шульц был экономистом. В администрации Ричарда Никсона он занимал сначала пост министра труда, а затем - министра финансов. В частности, именно при Шульце была прекращена система золотого стандарта доллара.

В годы его пребывания на посту госсекретаря США, Шульц считался сторонником реалистичного подхода к международным отношениям.

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