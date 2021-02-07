Доктор Комаровский рассказал украинкам, как правильно принимать лекарства при кормлении грудью
Украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский озвучил основные правила использования лекарств при кормлении грудью.
Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме.
Так, при приеме лекарств Комаровский рекомендует следовать следующим советам:
- Самолечение недопустимо, прием любого препарата должен быть согласован с врачом.
- Ни один препарат не является абсолютно безопасным для ребенка, и это правило тем актуальнее, чем ребенок младше. Особая осторожность необходима в периоде новорожденности.
- Следует отдавать предпочтение хорошо известным и изученным препаратам.
- Использовать минимальные терапевтические дозы.
- Не забывайте о том, что врачи, за исключением вашего педиатра или семейного доктора, могут не знать о том, что вы кормите грудью. Поделитесь с ними этой информацией до того, как будут назначены лекарства.
- Любой приобретенный вами лекарственный препарат в обязательном порядке должен иметь инструкцию по применению. И в этой инструкции непременно должен быть пункт, указывающий на возможность использования данного лекарственного средства при кормлении грудью. Прочитайте! Сделайте выводы.
- Помните, что чем больше перерыв между приемом лекарства и кормлением грудью, тем меньше концентрация препарата в плазме крови и, соответственно, в молоке. Именно поэтому принимайте препараты непосредственно перед тем, как приложите ребенка к груди (за время кормления попасть в молоко лекарство не успеет, а до следующего кормления пройдет максимально возможное время).
- И последнее, очень важное и актуальное правило: не отказывайтесь от лечения только потому, что потребуется временное прекращение грудного вскармливания. Помните: здоровая и счастливая мама необходима вашему ребенку не меньше, чем грудное молоко!
Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил украинцам, почему нельзя кормить чужих детей.
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