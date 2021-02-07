Украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему нельзя кормить чужих детей без разрешения их родителей.

Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме со ссылкой на станицу сообщества о безопасности детей "bezopdet".

В посте отмечается, что кормление детей без разрешения может оказаться опасным из-за аллергий и других проблем, о которых можно не знать.

"На первый взгляд может показаться, что в том, когда вы дадите еду милому, улыбающемуся ребенку, нет ничего плохого. Но вы не можете точно знать есть ли у этого ребенка аллергия, чем его обычно кормят, умеет ли он жевать, сможет ли проглотить и т.д.

Таким образом, вроде бы хорошее, доброе дело может представлять угрозу жизни и здоровью ребенка. Всегда спрашивайте родителей ребенка о том, можно ли его кормить теми или иными продуктами, как и когда можно это делать!", - говорится в посте.

Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил, почему у людей появляются фурункулы и как их лечить.

Также мы писали, что доктор Комаровский объяснил, как отличить новый коронавирус от обычного ОРВИ.