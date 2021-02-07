Венгерский Национальный центр общественного здравоохранения объявил о завершении условного официального исследования российской вакцини "Спутник V".

Об этом пишет сайт Origo.hu.

"Основываясь на изученных параметрах, NNK пришло к выводу, что вакцина соответствует спецификациям производителя с точки зрения качества лекарственного средства и что продукт может использоваться на людях с иммунобиологической точки зрения", - сообщило Министерство человеческих ресурсов Венгрии.

По решению Национального центра общественного здравоохранения российская вакцина "Спутник V" также может безопасно и эффективно использоваться в Венгрии.

"Таким образом, в стране теперь доступны четыре вакцины для борьбы с коронавирусом", - говорится в отчете.

Напомним, в конце декабря прошлого года в страну прибыла первая партия вакцины Pfizer, которая получила одобрение в Европе. Спустя несколько недель от американской фармацевтической компании Moderna уже была доступна вакцина против коронавируса, которая, как и вакцина Pfizer, также основана на мРНК.

Также в Венгрии был одобрен препарат британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Как писала "Страна", Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую вакцину от коронавируса, которую применят в Украине. Ее вколят Орбану.

Также сообщалось, что глава МИД Венгрии объяснил причину закупки российской вакцины.