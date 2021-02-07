В первом месяце года в Украине были выявлены три вспышки острой кишечной инфекции, пострадали 36 человек.

Об этом информирует пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

В пгт Черноморск Одесской области в результате вспышки заразились 24 человека. Из них 23 воспитанника детского сада и 1 работник учреждения.

"7 детей имеют состояние средней тяжести, 2 ребенка и 1 взрослый госпитализированы. У 23 заболевших диагноз подтвержден лабораторно - обнаружены бактерии рода сальмонелла. Основная причина возгорания - нарушение технологии приготовления пищи на пищеблоке и санитарных правил в детском учреждении", - говорится в сообщении.

В Пустомытовском районе Львовской области заболели 4 ребенка, посещающие детский сад.

"(Их) госпитализировали с течением болезни средней тяжести. Источник возбудителя инфекции и причина вспышки устанавливается", - сообщили в ЦОЗ.

В Кропивницком Кировоградской области острой кишечной инфекцией заразились 8 учащихся младших классов.

"Все из них лечатся амбулаторно, у 2 детей состояние средней тяжести. Источник возбудителя инфекции и причина вспышки устанавливается", - добавили в центре.

Все пострадавшие проходят полный комплекс клинико-лабораторных обследований и медицинской помощи.

Острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно, острые кишечные инфекции вызывают бактерии или вирусы, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой.

Чаще всего возбудители кишечных инфекций находятся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и ​​овощах.

Самые распространенные симптомы острых кишечных инфекций - слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея. При первых симптомах следует немедленно обратиться к врачу.

Чтобы уберечь себя от пищевых отравлений и острых кишечных инфекций медики советуют употреблять только те продукты, в качестве которых потребитель уверен. Также эксперты рекомендуют соблюдать следующие рекомендации:

Поддерживайте чистоту;

Отделяйте сырую еду от приготовленной;

Тщательно готовьте еду;

Сохраняйте еду при безопасной температуре;

Используйте безопасную воду и свежие продукты.

Напомним, недавно в ЦОЗ рассказали, чем может заболеть человек из-за немытых рук.

Ранее в Министерстве здравоохранения перечислили самые распространенные заболевания в Украине, кроме Covid-19.