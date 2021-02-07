В воскресенье, 7 февраля, сильные снегопады и снежные бури привели к транспортному коллапсу в Нидерландах. В стране отменяются авиарейсы и поезда.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отмечается на сайте "Нидерландских железных дорог", движение поездов будет парализовано как минимум до понедельника. Также наблюдаются серьезные проблемы в движении общественного транспорта, сообщает нидерландское общественное телерадиовещание.

"Из-за установившейся зимней погоды никаких поездов сегодня больше не будет", - говорится на сайте "Нидерландских железных дорог".

Аналогичное объявление опубликовала и служба городского общественного транспорта Амстердама: "Из-за экстремальных погодных условий никакого движения автобусов и трамваев нет". При этом о перспективах возобновления работы транспорта в понедельник не сообщается.

Look how high the snow is!



This is so rare in the Netherlands, I am really cherishing this day pic.twitter.com/i2WmCWWA52 — Princess Sylvysprit (@sylvysprit) February 7, 2021

Как сообщает метеорологическая служба Нидерландов, нынешняя зимняя непогода обрушилась на страну в ночь на воскресенье впервые за 10 лет.

"Это первая снежная буря за долгое время. В последний раз такое было в январе 2010 года", - говорится в сообщении метеослужбы, которая объявила красную (максимальную) тревогу на всей территории страны.

Woah!! Coming down in the Netherlands, heading the SE U.K.s way! #uksnow https://t.co/Zp7OlFTyxt — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) February 6, 2021

По данным метеорологов, "при ледяном холоде скорость ветра может достигать 90 км/ч".

Кроме того, удар снежной бури ощущается и в ряде регионов Германии. К непогоде готовятся и в Великобритании, в сторону которой направляется холодный фронт.

Напомним, ранее синоптик предупредила и украинцев о серьезном ухудшении погоды.

Также мы писали, что синоптики предупредили украинцев о похолодании до -20 и сильном снеге.