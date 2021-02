В воскресенье, 7 февраля, сильные снегопады и снежные бури привели к транспортному коллапсу в Нидерландах. В стране отменяются авиарейсы и поезда.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отмечается на сайте "Нидерландских железных дорог", движение поездов будет парализовано как минимум до понедельника. Также наблюдаются серьезные проблемы в движении общественного транспорта, сообщает нидерландское общественное телерадиовещание.

"Из-за установившейся зимней погоды никаких поездов сегодня больше не будет", - говорится на сайте "Нидерландских железных дорог".

Аналогичное объявление опубликовала и служба городского общественного транспорта Амстердама: "Из-за экстремальных погодных условий никакого движения автобусов и трамваев нет". При этом о перспективах возобновления работы транспорта в понедельник не сообщается.

