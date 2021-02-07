Кубинские власти заявили, что разрешат частному бизнесу работать в большинстве отраслей экономики, что является важной реформой в государстве с контролируемой экономикой.

Об этом сообщает ВВС.

По словам министра труда Кубы Марты Елены Фейто, список разрешенных для частного бизнеса отраслей экономики расширился со 127 до свыше 2000.

По ее мнению, этот шаг "поможет освободить производительные силы" частного сектора, отметила представитель правительства.

Она отметила, что только незначительное количество отраслей промышленности в дальнейшем будет зарезервировано для государства.

Отметим, что экономика коммунистической Кубы сильно пострадала от пандемии коронавируса и санкций США, введенных администрацией президента Трампа.

В прошлом году кубинская экономика сократилась на 11% - это наихудший спад на протяжении почти трех десятилетий. Сейчас кубинцы сталкиваются с дефицитом базовых товаров.

Как сообщалось, на Кубе женщины приспособились шить защитные маски от коронавируса из бюстгальтеров.