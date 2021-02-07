В случае военного столкновения российская армия способна разгромить вооруженные силы Польши за 20 дней.

К такому выводу пришел заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, передает РИА Новости.

"Российские вооруженные силы, оснащенные современной военной техникой, значительно превосходят польскую армию. При необходимости мы их быстро разгромим. Не за четыре дня, но 20 вполне достаточно. Американское вооружение не сыграет большой роли", - заявил эксперт.

По его мнению, реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) по боевому потенциалу в три раза уступают российским ракетным комплексам "Искандер".

"[MIM-104] Patriot тоже значительно уступают (зенитной ракетной системе) С-400. (Истребитель пятого поколения) F-35 (Lightning II) - да, великолепная машина, но стоимость запредельная", - сказал Сивков, добавив, что вряд ли "американцы поставят полякам самые современные ракеты воздушного боя".

Ранее стало известно о том, что в Польше крупнейшие с 1989 года штабные учения "Зима-2020" завершились неудачей. Польские генералы проиграли условную войну на восточном фланге страны, у границ с Россией и Беларусью, за пять дней, хотя должны были держать оборону почти месяц.

В свою очередь советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович недавно заявил, что в случае прямого столкновения с РФ Украина пойдет в наступление и даже контрнаступление, устроив противнику "Афганистан, но только покруче".