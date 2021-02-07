Президент США Джо Байден полностью выздоровел после травмы ноги, которую он получил в ноябре во время прогулки с собакой.

Об этом сообщил личный врач главы Белого дома Кевин О'Коннор, передает CNN.

"Сегодня получил очередные рентгеновские снимки ноги президента. Оба небольших перелома полностью зажили", - сказал доктор Кевин О'Коннор.

Перед этим в субботу доктор рассказал, что "здоровье Байдена улучшилось, как ожидалось, и он придерживается строгого режима физической терапии".

Как отмечается, в дальнейшем Байдену будут регулярно делать рентгеновские снимки в клинике, где он проходил первоначальное обследование.

Напомним, Байден сломал ногу во время игры со своей собакой по кличке Майор. "Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я схватил его. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, а он побежал. А я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост. Случилось вот что: он поскользнулся на ковровой дорожке, а я споткнулся на коврике, на котором он поскользнулся", - рассказывал Байден.

Как известно, в семье президента есть две собаки, Майор и Чемпион, обе - немецкие овчарки. Недавно они поздравили американцев с Рождеством.