Военные, которые пришли к власти в Мьянме в результате переворота, заблокировали на территории страны Twitter, Instagram и Facebook на неопределенный срок. Норвежский провайдер согласился выполнить требования новых властей.

Об этом информирует BBC.

Сообщается, что один из крупнейших интернет-провайдеров в Мьянме, норвежская компания Telenor, подтвердила, что получила от военных указание закрыть доступ к этим социальным сетям на неопределенный срок. Несмотря на то, что компания выполнила требование новых властей, ее представители заявили военным, что считают такой шаг избыточным и нарушающим права человека.

В компании Facebook, которой принадлежит и Instagram, военных призвали "восстановить связь и дать людям возможность общения с родственниками и друзьями и получать важную информацию".

Представители Twitter заявили, что блокировка соцсети"подрывает общественный диалог и нарушает права людей быть услышанными".

По данным журналистов, вышеуказанные социальные сети стали главным местом обсуждения переворота в стране. Первым в Мьянме заблокировали Facebook, в сообществах которого пользователи наблюдали события захвата власти в прямом эфире. После этого под блокировку попали еще две соцсети.

"В целом обстановку на улицах Мьянмы после переворота можно описать как относительно спокойную. Местные жители хорошо помнят, насколько сурово военные могут подавлять уличные протесты. и стараются не обострять ситуацию. В то же время отдельные акции гражданского неповиновения в Мьянме все же проходят. В частности, в пятницу преподаватели и студенты университетов собрались в Янгоне на демонстрацию в поддержку Аун Сан Чу Чжи - фактического лидера страны до переворота. Сейчас она находится под домашним арестом", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Армия арестовала президента страны и ряд высших чиновников, после чего объявила о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Государственная власть в стране перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну. После чего жители начали массово снимать наличные деньги и скупать продукты.

Ранее "Страна" подробно анализировала события в Мьянме и разбиралась, как переворот может повлиять на происходящее в мире.