В воскресенье, 7 января, на киевском НСК "Олимпийский" прошла церемония прощания с отцом Григория и Игоря Суркисов - Михаилом Давыдовичем Суркисом.

Об этом информирует пресс-служба ФК "Динамо".

Сообщается, что проститься с Михаилом Суркисом, который ушел из жизни на 102-м году жизни, пришли бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром, президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов, бывший владелец футбольного клуба "Днепр" Игорь Коломойский и другие.

"После общественной панихиды Михаил Давыдович Суркис был похоронен на Берковецком кладбище, где покоится и его любимая жена Римма Яковлевна", - говорится в сообщении.

Напомним, о смерти отца братьев Суркисов стало известно вечером в четверг, 4 февраля.

Ранее мы писали, что в конце января на 60-м году жизни скончался Игорь Леонидович Ахметов, старший брат украинского олигарха Рината Ахметова.