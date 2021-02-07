После церемонии прощания отца Суркисов похоронили на Берковецком кладбище. Фото: ФК "Динамо"

В воскресенье, 7 января, на киевском НСК "Олимпийский" прошла церемония прощания с отцом Григория и Игоря Суркисов - Михаилом Давыдовичем Суркисом.

Об этом информирует пресс-служба ФК "Динамо".

Сообщается, что проститься с Михаилом Суркисом, который ушел из жизни на 102-м году жизни, пришли бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром, президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов, бывший владелец футбольного клуба "Днепр" Игорь Коломойский и другие.

На похороны отца Суркисов пришли Ахметов и Коломойский. Фото: ФК "Динамо"

На похороны отца Суркисов пришли Ахметов и Коломойский. Фото: ФК "Динамо"

На похороны отца Суркисов пришли Ахметов и Коломойский. Фото: ФК "Динамо"

На похороны отца Суркисов пришли Ахметов и Коломойский. Фото: ФК "Динамо"

"После общественной панихиды Михаил Давыдович Суркис был похоронен на Берковецком кладбище, где покоится и его любимая жена Римма Яковлевна", - говорится в сообщении.

На похороны отца Суркисов пришли Ахметов и Коломойский. Фото: ФК "Динамо"

Напомним, о смерти отца братьев Суркисов стало известно вечером в четверг, 4 февраля.

Ранее мы писали, что в конце января на 60-м году жизни скончался Игорь Леонидович Ахметов, старший брат украинского олигарха Рината Ахметова.

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