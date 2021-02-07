В украинском книжном интернет-магазине "Yakaboo" в открытом доступе продается книга украинского писателя Зиновия Кныша под названием "Евреи или ж@ды", в которой он рассказывает, что не следует употреблять слово "евреи" в украинском языке, а использовать другой термин.

Книгу заметил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

"В издательстве "Центр навчальної літератури" вышла книга нацистского коллаборанта Зиновия Кныша "Евреи или ж@ды". Автор хорошо разбирается в предмете своего исследования", - написал он.

Как пишет Долинский, Кныш непосредственно участвовал в Холокосте - активист ОУН Мельника, организатор еврейских погромов, руководитель антисемитского Украинского центрального комитета. В УЦК занимался уничтожением евреев Львова. Как глава управы - соучастник массового убийства евреев Калуша и Золочева. В конце войны сбежал с немцами и жил в Канаде.

Отметим, что книгу Кныша можно приобрести за 65 гривен в мягком переплете.

"В каждом разговоре с ж@дами в украинском языке мне приходилось выяснять прежде всего дело названия "ж@ды" и "евреи". Дело в том, что в русском языке принято название "евреи", а названию "ж@д" придано значение национальной обиды и пренебрежения. Такой подход накинули москали в оккупированной Украине украинском языке", - говорится в отрывке из книги, опубликованном на сайте магазина.

Напомним, 31 января Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить из России книгу Булгакова "Мастер и Маргарита", а также детективные романы известного современного писателя Бориса Акунина. По мнению авторов запрета, "абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии "русского мира".

"Страна" подробно разбиралась в том, почему в Украине запретили книги Булгакова, Акунина и сказки про Илью Муромца.