Под Тернополем Opel из-за нерасчищенной дороги вылетел на встречную полозу и врезался в микроавтобус Peugeot. В результате пострадали семь человек.

Об этом информирует пресс-служба полиции.

"Седьмого февраля около 7:20 на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь не разминулись два автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением, и автомобиль на нерасчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра автомобиль врезался во встречный мини-бус под управлением жителя Тысменицы", - говорится в сообщении.

В момент происшествия в Opel находился водитель со своей семьей из шести человек, среди которых двое несовершеннолетних. В другом авто находились два человека.

"В результате ДТП шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а вот один из несовершеннолетних - тринадцатилетний парень, черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницу", - добавили в пресс-службе правоохранителей.

По предварительной версии ДТП произошло в связи с тяжелыми погодными условиями и заносом. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в ЕРДР по статье 286 Уголовного кодекса Украины.



"Правоохранители обращаются ко всем участникам дорожного движения быть осторожными на дороге из-за ухудшения погодных условий. Без надобности не выезжайте и помните, сильные снегопады и гололед и высокая скорость могут привести к несчастью", - предупредили в полиции.

Напомним, вчера на мосту Патона в Киеве мужчина не справился с управлением и влетел в отбойник.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом в лобовом ДТП двух Renault погиб водитель. Известно, что второй водитель сейчас находится в тяжелом состоянии.