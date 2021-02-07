Патрульная полиция Украины предупредила водителей, что из-за ухудшения погоды ряд дорог в областях и Киеве могут быть перекрыты для движения грузовиков и автобусов.

Об этом информирует пресс-служба правоохранителей в воскресенье, 7 февраля.

"Сейчас ситуация на дорогах, где ожидается непогода, контролируемая, и движение по автомобильным дорогам государства обеспечено. Коммунальные организации обрабатывают проезжие части противогололедными материалами. В дальнейшем, чтобы предотвратить осложнение движения и способствовать эффективной работе коммунальных служб, на территории заснеженных областей, а также в столице возможно ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов", - говорится в сообщении.

По словам представителей полиции, вышеуказанные меры призваны защитить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, которые могут оказаться под угрозой из-за непогоды.

Патрульные со ссылкой на синоптиков сообщили, что обильный снег и метели ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях, порывы ветра достигнуть 15-20 метров в секунду, на дорогах прогнозируется гололедица. Тем временем на Закарпатье ожидается снег с дождем и гололед.

"8 и 9 февраля непогода только наберет обороты. Значительный снег и метели охватят западные, северные, центральные и восточные области. 8 февраля во южных областях и на Прикарпатье ожидается снег с переходом в дождь, гололед и налипание мокрого снега. На Закарпатье дождь. Днем 9 февраля синоптики прогнозируют на западе и юге страны прекращение осадков", - добавили в полиции.

Напомним, ранее столичные власти предупредили, что в Киеве будет ограничено движение крупногабаритного транспорта в связи с непогодой.

Также "Страна" писала, какую погоду на завтра прогнозируют эксперты Укргидрометцентра.