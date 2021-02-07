Подозреваемый по делу о теракте в Вене, который произошел в ноябре прошлого года, был найден повешенным в в своей квартире.

Об этом сообщило издание "Kronen Zeitung".

По информации издания, 26-летний мужчина, который имел тесные контакты с венским террористом и мог ему помогать с подготовкой в ​​нападении, был найден повешенным по по месту жительства несколько дней назад. Следов насилия не было зафиксировано, поэтому полиция считает, что это было самоубийство. Ясность должна внести судмедэкспертиза

Газета пишет, что мужчина был "очень близок" к Куйтиму Фейзулаю - исламисту, который совершил теракт в Вене 2 ноября 2020 года и во время нападения был застрелен полицией. Он был задержан на следующий день после теракта вместе с 14 другими лицами, так или иначе находились в контакте с нападавшим. Несколькими неделями позже полиция задержала в Вене еще двух возможных сообщников террориста: двух мужчин афганского и чеченского происхождения, следы ДНК которых были обнаружены на оружии, из которого стрелял Куйтим Фейзулай.

По состоянию на февраль 2021 года под арестом остаются 10 подозреваемых в причастности к теракту в Вене. Семь других лиц было отпущены из-под стражи до проведения суда. Одним из них и был 28-летний мужчина, найденный повешенным в квартире.

Тем временем венская прокуратура подтвердила факт возможного самоубийства одного из подозреваемых в причастности к теракту. Было сообщено, что это - не один из тех двух мужчин, следы ДНК которых были обнаружены на оружии - они сейчас находятся под арестом.

Напомним, вечером 2 ноября 2020 года в центральной частые Вены вооруженный мужчина устроил стрельбу. В итоге были убиты четыре человека и более 20 получили ранения. Нападавший был ликвидирован спецназом. Им оказался Куйтим Фейзулай - исламист албанского происхождения с австрийским и северомакедонским гражданствами.