В Чернобыльской зоне отчуждения рассказали, как проводят учет выдр, пока все водоемы затянуло льдом и животные вынуждены передвигаться по земле.

Соответствующие снимки опубликовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Зима. Снег. Мороз. Оптимальное время для проведения учетов выдры. Лед покрыл практически все водоемы, поэтому этот ловкий хищник вынужден переходить к наземному образу жизни. Каждое движение выдры оставляет след на снегу, что дает ученым возможность экономить время на учеты зверя", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Чернобыльском заповеднике выдра широко распространена. Имеет вдоволь рыбных запасов. Однако в морозы она частенько вынуждена ловить водяных полевок.

Во время морозов выдра не может попасть в теплые бобровые норы, нырнув в воду. Поэтому она залезает в нору через вот такую небольшую тепловую отдушину. В этой норе выдра ночевала прошлой ночью: в нору идет слегка притрушенный снегом входной след, а получается свежий – выходной.

После ночевки в земляной норе нужно обязательно покататься и покачаться, чтобы почистить мех.

По внешнему виду следа можно четко определить, какую жертву поймала выдра. Тут она поймала большую водяную полевку: четко различимый сухой след от головы жертвы и чуточку крови. Выдра спешит спрятаться в теплую бобровую нору, чтобы спокойно съесть добычу и не делиться ею с лисами или енотами. Если бы выдра поохотилась на рыбу, то на следу было бы много капель воды и грязи.

Следы наиболее многочисленных околоводных зверей Чернобыльского заповедника – выдры и енота.

Здесь выдра находилась несколько дней назад, когда еще была оттепель.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике показали, как и где олени добывают минеральные вещества.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике пересчитали всех орланов-белохвостов.