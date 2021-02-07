В результате масштабного наводнения, которое произошло в штате Уттаракханд на севере Индии после прорыва ледника реки Даулиганга, погибли по меньшей мере десять человек.

Об этом информирует издание Hindustan Times со ссылкой на сведения представителя местной полиции.

По его словам, на месте происшествия найдены десять тел. Еще около 100-150 рабочих, задействованных на энергетическом проекте Риши Ганґа в Тапован-Рени, которые на данный момент считаются пропавшими без вести, также могли стать жертвами стихии.

Видео: YouTube/ Evening Standard

Всего на месте происшествия на данный момент работают три группы спасателей, в состав которых входят около ста человек.

Напомним, в воскресенье утром река Даулиганга быстро вышла из берегов после прорыва ледника - полностью разрушены гидротехнические сооружения и три моста, которые располагались по течению реки.

Ранее мы писали о том, как два человека погибли в результате наводнения в турецком Измире, которое уже признали крупнейшим за последние 26 лет.