В понедельник, 8 февраля, в большинстве областей Украины очередной южный циклон вызовет снегопады и метели.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В южной части Украины, на Прикарпатье и в большинстве центральных областей через завтрашнее дневное (у кого вечернее) потепления снег будет переходить в мокрый снег, ледяной дождь и дождь. На грани холодного, арктического воздуха и теплого, южного, вероятны гололед, налипание мокрого снега - вокруг Карпат, Центр, Юг Украины", - написала синоптик.

Ветер будет восточного направления, практически повсюду со штормовыми порывами. Температура воздуха ближайшей ночью -7...-13 градусов, на севере -12...-18, местами -19...-23 градуса, в южной части -2...-6 градусов.

Завтра, 8 февраля, днем ожидается -5...-10 градусов, на юге +3...+7 градусов, в Крыму и на Закарпатье +6...+11 градусов. Во второй половине дня понедельника или вечером в большинстве центральных областей потеплеет, поэтому там вероятен мокрый снег, ледяной дождь и даже дождь и гололедица.

В Киеве завтра ожидается снег, мороз, гололедица и сильный ветер. Ожидаются морозы около 12 градусов ночью и днем -5...-8 градусов, а также снег.

9-10 февраля в стране будут умеренные морозы. 11-12 февраля очередной циклон принесет очередное осложнение погоды со снегопадами и дождями. Ближе к следующим выходным Украину снова накроет волна серьезных морозов.

"А пока - еще раз. Завтра, 8-го февраля, в Украине циклон со сложной погодой! Знаем и готовимся", - призвала Диденко.

Напомним, ранее спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине на выходных.

Также мы писали, что синоптик обещает трескучие морозы в выходные и снегопады с понедельника.