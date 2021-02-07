В Закарпатской области в понедельник и вторник 8-9 февраля ожидается повышение уровня воды в местных водоемах из-за высокой водности на высоту от 0,5 до 1,2 метра. Негативных последствий вследствие этого не ожидается.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав", - говорится в сообщении.

Спасатели ожидают выхода воды на пойму на реке Латорица (в городе Мукачево) и реке Старая (в селе Зняцево) - уровень опасности желтый. В нижних течениях реки Латорица (в городе Чоп) сохранится высокий слой воды на заводи - уровень опасности желтый.

Также по данным ГСЧС, в нижних течениях реки Боржава удержится вода на заводи с медленным повышением уровня воды, с подтоплением дороги Шарланки - Великие Комяты, возможно подтопление сельхоз угодий в селах Заречье, Сильце, Каменская, Великие Комяты, Малые Комяты - уровень опасности оранжевый.

"Ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав. Дальнейшее похолодание приостановит развитие паводковых процессов на реках Закарпатья", - заявили в ГСЧС.

Напомним, недавно в городе Мукачево Закарпатской области затопило кладбище. При чем в основном ту часть, где находятся "свежие" могилы. По данным экспертов, это произошло вследствие обильных осадков в виде дождей и снегопадов.

Ранее мы писали, что в декабре прошлого года в Кирилловке Запорожской области затопило десятки баз отдыха, гостиниц и пансионатов.