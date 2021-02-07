Компания AstraZeneca выступила с заявлением о том, что ее вакцина от коронавируса малоэффективна против штамма болезни, который был обнаружен в Южной Африке, и которая проходит в легкой форме.

Об этом сообщают южноафриканские и британские ученые, передает Financial Times.

"При испытании фазы I/II первоначальные данные показали ограниченную эффективность против легкой формы заболевания, главным образом против южноафриканского варианта B. 1.351", - сказал представитель компании.

При этом он добавил, что Оксфордский университет уже начал адаптацию вакцины к этой версии штамма вируса. Предполагается, что прививка будет готова к осенним поставкам.

"Мы действительно считаем, что наша вакцина может защитить от тяжелых заболеваний, поскольку нейтрализующая активность антител эквивалентна активности других вакцин от COVID-19, которые продемонстрировали активность против более тяжелых заболеваний, особенно когда интервал дозирования оптимизирован до 8-12 недель", - резюмировали в компании.

Ранее "Страна" писала, что израильская полиция расследует возможную контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину.

Также мы сообщали, кто контрабандой возит вакцину в Украину для прививок элиты.