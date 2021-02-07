В субботу, 6 февраля, спасатели нашли туриста, который заблудился в Карпатах, и оказали первую помощь жителю Львова, который травмировал колено.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, 6 февраля в 13:45 им поступило сообщение, что неподалеку от долины Драгобрат Раховского района турист из города Берегово Закарпатской области потерялся во время катания на лыжах.

Заблудившегося парня искали шестеро специалистов Раховской горной поисково-спасательной группы, которые уже в 16:00 нашли туриста в удовлетворительном состоянии в лесу рядом с горнолыжным комплексом "Драгобрат". После этого спасатели отвели его к месту временного проживания.

В это время другие спасатели с Воловецкой горной поисково-спасательной группы оказали первую доврачебную помощь львовянину, который во время катания на лыжах получил травму колена.

"Уважаемые туристы, напоминаем вам, что даже во время отдыха не надо забывать о правилах безопасности. Будьте ответственными и не переоценивайте свои силы во время катания на лыжах и сноубордах", – говорится в обращении.

Напомним, сегодня в Индии около 150 человек пропали при сходе ледника в штате Уттаракханд.

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