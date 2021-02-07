В понедельник, 8 февраля, в Украине ожидается сильное похолодание, которое будет сопровождаться сильным дождем и снегопадом.

Об этом свидетельствует прогноз "Укргидрометцентра".

На западе Украины будет снежить, а воздух будет в районе 2-4 мороза. Лишь на Закарпатье ожидается 7-9 тепла, но там вместо снега пройдут сильнейшие ливни.

Похожая ситуация будет и на севере. Правда, тут похолодает днем до 6-10 со знаком "минус", а ночью и вовсе до 11-20 мороза. Ожидается сильный снегопад.

В центральных регионах также будет снежить, а столбик термометра днем покажет от 3 до 6 мороза. После захода солнца ожидается 5-13 со знаком "минус".

Аналогичная картина будет на юге, где снег будет сочетаться с дневными 3-7 тепла. Ночью будет 3-6 мороза. На улице ожидается сильный дождь со снегом.

На востоке Украины сегодня синоптики прогнозируют 3-6 мороза днем и около 7-14 со знаком "минус" ночью.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в Киеве и области завтра будет сильный мороз – вплоть до 20 градусов ниже нуля. Больше всего похолодает в Черниговской области, около 23 градусов.

Напомним, ранее спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине на выходных.

Также мы писали, что арктический циклон и аномальные морозы начинают вторжение в Киеве.