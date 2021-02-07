Министр внутренней безопасности США (МВБ) Алехандро Майоркас назвал одной из главной угроз для страны внутренний терроризм. К такому выводу он пришел на фоне недавнего штурма Капитолия сторонниками бывшего главы государства Дональда Трампа.

Об этом он заявил в интервью CNN.

"Это (штурм Капитолия - Ред.) породило во мне решимость удвоить наши усилия по борьбе (...) с одной из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время на нашей родине, - с угрозой внутреннего терроризма", - сказал Майоркас.

Министр также сказал, что администрация Байдена "с должной срочностью" разрабатывает меры, необходимые для того, чтобы положить конец политике эпохи Трампа, в частности, его "протоколам о защите мигрантов" (MPP), которые вынудили более 65 тысяч соискателей убежища вернуться в Мексику в ожидании слушаний в иммиграционном суде США.

"Необходимость срочных мер нельзя переоценить", - сказал он.

В ответ на вопрос о недавних взломах компьютерных систем различных правительственных ведомств США, ответственность за которые возлагается на китайских и российских хакеров, Майоркас сказал, что администрация Байдена работает с Конгрессом для предоставления дополнительных средств в целях повышения безопасности федеральной инфраструктуры и информационных систем.

Ранее Байден, предлагая кандидатуру Майоркаса по пост главы МВБ, заявил, что ему предстоит "обеспечить защиту страны как от внутренних угроз, так и от угроз из-за рубежа".

Видео: YouTube/ CNN

Недавно американские СМИ заявили, что спонсорами штурма Капитолия 6 января стали известные приверженцы теории заговоров и доноры Республиканской партии.

Также мы писали, что более 30 000 американцев покинули Республиканскую партию после штурма сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа здания Конгресса.