Глава Института публичной политики и консалтинга, известный политолог Сергей Быков заявил, что история с избиением его бывшей жены - неправда. И пообещал открыть против нее встречное уголовное производство за клевету.

Об этом он сказал журналисту "Страны".

"Там вообще целая куча всякой грязи, а фантазии отдельной женщины мы спокойно обсудим в суде, а потом будет настоящее уголовное производство за попытки привлечь невиновную личность к уголовной ответственности. Там слишком все фейково", - считает Быков.

При этом на уточняющий вопрос о том, был ли сам факт избиения бывшей жены Анне, Быков ответил: "Та вы что? Это же абсолютно жалко".

Также он прокомментировал фотографии, на которых запечатлена сдача им в ломбард золотых украшений экс-супруги.

"Это вообще очень красивая история. Вообще прекрасная. Но она связанна с болезнью моей матери, поэтому я бы не хотел обсуждать эту историю. Для меня очень странно, что человек переступил все этические и человеческие моральные нормы. Выдавать историю, о которой она знает, выдавать как вроде бы у неё были какие-то драгоценности — абсолютно жалко. Но хотя, когда человек ворует ребёнка и не позволяет видеться сыну с отцом почти два года... ну, тогда становится очевидным, какие человеческие ценности есть у этого человека. Я бы не хотел это обсуждать публично, мы эту историю решим в судебном порядке", - резюмировал политолог.

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