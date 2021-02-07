Папа Римский Франциск I, который недавно принял отставку главы белорусских католиков, впервые в истории Католической церкви назначил женщину в Синод епископов - орган, который консультирует понтифика и обсуждает важные вопросы, связанные с церковью. Лидер католиков предоставил право голоса уроженке Франции сестре Натали Бекварт.

Об этом в воскресенье, 7 февраля, информирует Vatican News.

Теперь Бекварт имеет право голоса в органе, который консультирует понтифика и обсуждает некоторые из наиболее спорных вопросов в Католической церкви. Сестра заявила, что будет помогать секретарю Синода в его работе и сопровождать его. По ее словам, это назначение означает "доверие к женщинам в церкви".

Как отмечает издание, на последних заседаниях Синода неоднократно поднимался вопросы о вхождении женщины в состав этого органа и месте женщины в церкви. При этом сам Папа Римский выступал за то, чтобы женщины принимали как можно больше участия в управлении церковью.

Напомним, недавно Папа Римский высказался в поддержку существования однополых семей. По его мнению, регулироваться такие браки должны отдельным законом о гражданских союзах.

А в 2017 году в Ватикане состоялась презентация Женского совета, нового постоянного органа в составе Папского совета по культуре.