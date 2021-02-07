Министерство обороны России показало кадры полета ракетоносцев Ту-95МС, который прошел в рамках летно-тактических учений в Амурской области.

Кадры тренировки были опубликованы на YouTube.

"Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях", - говорится в подписи к ролику с бомбардировщиком из ядерной триады (которая включает стратегическую авиацию межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы).

По информации российских СМИ, заместитель обороны России Алексей Криворучко рассказал, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации, предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, поступит на вооружение Воздушно-космических сил РФ до конца 2027 года.

Испытание ракеты Ту-95МС. Видео: YouTube/Минобороны РФ

Напомним, ранее в России провели второй за шесть лет испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

Также "Страна" рассказывала, что власти Соединенных Штатов и России договорились продлить до 5 февраля 2026 года договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок этого документа должен был истечь 5 февраля 2021 года.