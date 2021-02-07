Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение ГК "Укроборонпром" совместно с Министерством образования и науки, а также "НТУУ "КПИ" создать и запустить за три месяца специальную программу подготовки инженеров-конструкторов для предприятия "Антонов".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Фейсбук.

"Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение "Укроборонпрому", в который входит предприятие "Антонов", совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова, а Кабинету министров - разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир", - говорится в сообщении.

В Офисе добавили, что в прошлом году Украина заказала у "Антонова" самолеты для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, ГП "Антонов" подтвердило подлинность анализа причин крушения самолета Ан-26 под Харьковом, который опубликовала "Страна".

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