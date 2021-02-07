Четырнадцать организаций отправили открытое письмо госсекретарю США и Министерству финансов с просьбой добавить в санкционный список американцев двух граждан Украины - народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака и жены главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Соответствующий документ обнародовал KyivPost.

В числе организаций, которые отправили письмо, названы "Детектор Медиа", Центр противодействия коррупции, Transparency International Ukraine и другие. Многие из них работают на западные гранты. Их причисляют к так называемым "соросятам".

В письме указано, что у Козак владеет активами Медведчука, санкции против которого были введены в 2014 году.

"Также ряд компаний Медведчука оформлены на супругу - бывшую телеведущую Оксану Марченко, благодаря чему они продолжают беспрепятственно действовать, несмотря на персональные санкции США против Медведчука", - говорится в письме.

Напомним, 2 февраля Владимир Зеленский ввёл решение СНБО о введении персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака. В частности аннулировались лицензии на вещание принадлежащих ему телеканалов (112, NewsOne, ZIK). Санкции будут действовать пять лет.

После этого "Оппоплатформа" на своем съезде приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского.

Также "Страна" ранее брала интервью у Оксаны Марченко.