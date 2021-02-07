В Офисе президента хотят поменять премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом "Стране" рассказали источники близкие к Банковой.

"Шмыгаля собираются убирать. Во-первых, повесить на него проблемы с тарифами и прочие залеты. Во-вторых, есть пожелание американцев сформировать новое "правительство реформаторов". И у Зе хотят показать, что это пожелание выполняют", - рассказал источник.

Основные кандидаты, который рассматриваются, на данный момент таковы.

1. Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Он на особо хорошем счету у американцев.

2. Юрий Витренко, если его все-таки удастся протянуть через Верховную Раду как первого вице-премьер-министра. В таком случае он будет руководить Кабмином как исполняющий обязанности. Тем более что после отставки старого правительства, не факт, что новое смогут быстро сформировать.

На Банковой его уже пытаются "продать" Вашингтону как реформатора, однако, судя по тому, что "соросята" за кандидатуру Витренко не голосовали, американцы больше верят в Коболева.

3. Глава НБУ Кирилл Шевченко.

По нему назревает целая многоходовка.

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (с которой у Шевченко был ранее длительный конфликт в ходе которого Рожкову чуть было не уволили) установила тесный контакт с Банковой и активно поддерживает Ермака и Зеленского в беседах в американском посольстве.

За это ее хотят сделать главой Нацбанка, а Шевченко передвинуть на другую позицию. Например, на премьера.

4. Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов. До этого он был губернатором Киевской области.

Чернышов - предприниматель и топ-менеджер из Харькова. Долгое время работал в структурах нынешнего нардепа от ОПЗЖ и владельца рынка Барабашово Фельдмана. Является совладельцем сети супермаркетов "Фуршет".

В момент назначения губернатором его связывали то с Коломойским, то с влиятельным харьковским предпринимателем Павлом Фуксом.

5. Аграрный министр Роман Лещенко. Он является одним из фаворитов президента Зеленского, о чем "Страна" подробно уже не так давно писала.

При этом сейчас кастинг активно продолжается, а вопрос отставки Шмыгаля окончательно не решен. В ближайшее время могут появиться и другие кандидаты на этот пост.

Одной из главных проблем может стать протягивание нового премьера и министров через Верховную Раду. Как показала ситуация с Витренко, добиваться результативных голосований сейчас очень сложно.

Напомним, согласно данным исследования Киевского международного института социологии, за досрочную отставку действующего президента Украины Владимира Зеленского выступают больше 47% опрошенных.

Также мы писали, что Киевский международный институт социологии (КМИС) ранее зафиксировал падение президентского рейтинга Владимира Зеленского ниже 20%.