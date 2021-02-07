Американские специалисты доказали, что ношение масок существенно снижает уровень госпитализации в случае, если человек подхватил коронавирус.

Об этом говорится в исследовании Центра за контролем и профилактикой заболеваний США, передает "Голос Америки".

В период с апреля по май прошлого года исследователи наблюдали за уровнем госпитализации в 10 американских штатах, где было введено обязательное ношение масок: Колорадо, Калифорния, Коннектикут, Мериленд, Мичинаг, Миннесота, Нью-Мексико, Огайо и Орегон.

Как удалось выяснить, спустя три недели после вступления в силу указа количество госпитализированных уменьшилось на 5%. Согласно утверждению ученых, это может быть связано именно с требованием носить маски.

Сейчас в США 31 штат и столица Вашингтон объявили обязательное ношение защитных масок на лице. Уровень госпитализаций в этих штатах значительно уменьшился среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Напомним, представители Минздрава Украины рассказывали о правильной утилизацию медицинских отходов, к которым относятся маски.

Также "Страна" сообщала, что флагманский авиаперевозчик ФРГ, компания Lufthansa, которая начала продавать спальные места в самолетах, прекращает пускать на борт пассажиров в обычных масках.