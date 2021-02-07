Глава Института публичной политики и консалтинга, известный политолог Сергей Быков, считающийся близким к Офису президента, обвиняется в избиении своей бывшей жены Анны Быковой.

Об этом говорится в материалах уголовного дела, о чем свидетельствуют документы, обнародованные Telegram-каналом "Депутатская курилка". Эту же информацию подтвердила и Анна Быкова.

Быкову был вручен обвинительный акт по подозрению в ч.1 ст.122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести). В документе указано, что 2 июня 2019 года Быков сначала ударил Анну кулаком в нос, а когда она пыталась убежать, он догнал ее и потащил за волосы, из-за чего женщина упала на колени и получила закрытый перелом. Избиение происходило возле дверей подъезда.

После инцидента у Быковой зарегистрировали ряд телесных подтверждений, в частности синяки, закрытый перелом надколенника и эрозию глазной роговицы (экс-супруг сильно ткнул ей в левый глаз).

Также Telegram-канал сообщает, что Быков не только избивал жену, но и ограбил ее, сдав ее ценности в ломбард.

"Я подтверждаю информацию из Телеграмм-каналов (Легитимный, Депутатская курилка и прочих), но до окончания судебного процесса комментарии давать не планирую. Спасибо за поддержку и понимание!", - написала Анна Быкова в Facebook.

Также в Телеграм-канале опубликовали скриншот из Сторис Инстаграм Быкова, где он вывесил свои фото в голом виде.

Сам Сергей Быков прокомментировал ситуацию "Стране".

"Там вообще целая куча всякой грязи, а фантазии отдельной женщины мы спокойно обсудим в суде, а потом будет настоящее уголовное производство за попытки привлечь невиновную личность к уголовной отвественности. Там слишком все фейково", - сказал Быков.

На наш прямой вопрос, был ли факт избиения бывшей жены, Быков ответил следующее: "Та вы что? Это же абсолютно жалко".

Также он высказался и по поводу слухов о том, что он якобы сдал все украшения бывшей жены в ломбард.

"Это вообще очень красивая история. Вообще прекрасная. Но она связанна с болезнью моей матери, поэтому я бы не хотел обсуждать эту историю. Для меня очень странно, что человек переступил все этические и человеческие моральные нормы. Выдавать историю, о которой она знает, выдавать как вроде бы у неё были какие-то драгоценности — абсолютно жалко. Но хотя, когда человек ворует ребёнка и не позволяет видеться сыну с отцом почти два года. Ну, тогда становится очевидным, какие человеческие ценности есть у этого человека. Я бы не хотел это обсуждать публично, мы эту историю решим в судебном порядке", - говорит Быков.

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