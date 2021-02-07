После проведения журналисткой Елены Березовской интервью с депутатом Верховной Рады, главой политсовета "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверять ее высказывания.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Информация по данной личности (Березовской - Ред.) отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана", — сообщили в пресс-службе.

Интервью вышло на канале "RT Россия".

Сама журналистка, зарегистрированная в Facebook как Алена Колосова, подтвердила информацию о проверках и поделилась видео с упомянутым интервью.

"Вот за это интервью с Медведчуком СБУ проверяет мои высказывания и действия", - написала Березовская.

Напомним, 2 февраля, указом президента Владимира Зеленского было заблокировано вещание трех телеканалов "112-Украина", NewsOne и Zik, принадлежащих депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Тарасу Козаку.

Какими могут последствия этого решения анализировала "Страна".