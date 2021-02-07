В субботу, 6 февраля, уругвайского нападающего Сантьяго "Морро" Гарсию нашли мертвым в его доме в аргентинском Мендосе. Все указывает на то, что он покончил с собой.

Об этом пишет La Nacion.

Как сообщает издание, последнее время экс-футболист находился на психиатрическом лечении и боролся с депрессией. Спортсмену было 30 лет, рядом с его телом в квартире лежало оружие, вся обстановка указывала на самоубийство.

Гарсия родился 14 сентября 1990 года в Монтевидео (Уругвай). За свою насыщенную футбольную карьеру он прошел через уругвайский клуб "Насьональ", "Атлетико Паранаенсе" (Бразилия), "Касымпаша" (Турция), "Ривер" (Уругвай) и "Годой Круз", где он играл с 2016 года.

"Годой Круз" стал его последним клубом. Команда решила расторгнуть контракт с футболистом в начале этого года. Сантьяго Гарсия стал вторым лучшим бомбардиром в истории команды. забив 51 гол.

Поклонники клуда "Годой Круз" чтят своего кумира Сантьяго Гарсиа. Фото: twitter.com/UruguayanHeroes

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