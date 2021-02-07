Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что вопрос назначения нового посла США, которым должна стать Оксана Маркарова, находится уже на финальном этапе. Он напомнил, что процесс ее назначения был запущен в середине декабря.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Она (Маркарова - Ред.) заканчивает реально уже все оформления. Назначение посла - это в среднем шесть месяцев от появления фамилии до отъезда этого человека уже непосредственно за границу. По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что Украина заинтересована в скорейшем прибытии посла США в Киев, а также что "абсолютно доволен" тем, как временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин поддерживает высокую динамику диалога между государствами.

Напомним, Оксана Маркарова стала министром финансов 22 ноября, 2018 года. С июня этого же года она исполняла обязанности министра. "Страна" подробно разбиралась, как семья Маркаровой связана с распродажей банковских активов. После отставки она заявила, что вернется к занятиям бизнесом.

Также сообщалось, что Вашингтон выдал агреман Маркаровой на должность посла Украины в США.