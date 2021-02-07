Сбитый беспилотник мог атаковать мирных жителей. Фото: Facebook

В воскресенье, 7 февраля, силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене уничтожили беспилотник со взрывчаткой. Он двигался в сторону саудовской границы на юге страны.

Об этом сообщает межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Согласно заявлению представителя коалиционных сил полковника Турки аль-Малики, йеменские повстанцы-хуситы "намеренно нацелили беспилотник со взрывчаткой на мирных жителей и гражданские объекты".

Вместе с тем полковник рассказал, что хуситы запускают подобные беспилотники регулярно. К примеру, в прошлом месяце была перехвачена другая "вражеская воздушная цель", которая двигалась в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

Напомним, в Украине тоже активно используют беспилотники на Донбассе. Так, в районе Марьинки недавно применяли беспилотные летательные аппараты, в результате чего двое военнослужащих ВСУ получили ранения

Как рассказывала "Страна", беспилотник также сбросил снаряд на позиции украинских военных неподалеку от населенного пункта Водяное Донецкой области. Ранены оказались двое украинских бойцов.

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