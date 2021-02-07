Генеральный директор D. Trading (созданная ДТЭК группа) Виталий Бутенко заявил, что информация об отключении энергоблоков ТЭС в Винницкой и Львовской областях, которую распространил председатель энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус, - ложная.

Об этом Бутенко написал на своей странице в Facebook.

По мнению представителя D. Trading, Герус сказал об отключении, чтобы отстоять импорт электроэнергии из России.

"Герус снова пошел в огромные информационные манипуляции для защиты милого ему импорта российской электроэнергии. За последние 1,5 года манипуляции стали мейнстримом энергетической отрасли. Для политиканов - это нормальное дело. Манипуляции и фейки. Но когда это становится инструментом формирования государственной политики целой отрасли, здесь надо останавливать это безответственный информационный произвол", - написал гендиректор.

Он добавил, что аварийное отключение энергоблока не могло произойти, потому что в этот день он даже не включался в систему. Бутенко отметил, что в последние недели наблюдается повышенная активность Геруса, председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и ряда трейдеров-импортеров, которые одновременно защищают и отстаивают закупку электроэнергии в России.

"Тезис простой: страна не может без "русского" тока. Этот тезис ничем не отличается от другого, который мы не слышим с 2015 года: "Мы не сможем без российского газа". То есть, если есть желание и политическая воля, то все возможно. Видимо, некоторым не хватает то ли желания, то свободы", - считает Бутенко.

По мнению гендиректора, распространять фейковую информацию Геруса подтолкнул рост импорта электроэнергии из РФ, который в отдельные часы достигает 750 МВт и вырос почти в четыре раза с начала февраля.

"Когда украинские АЭС не смогли обеспечить ремонтные работы вовремя к зиме, ни Герус, ни Тарасюк об этом не беспокоились. Когда начались проблемы с твердым топливом, они это использовали в защиту импорта из России. А сегодня с той же целью они используют каждый инфоповод. А когда остановок энергоблоков нету, они их просто выдумывают", - резюмировал Бутенко.

Напомним, 6 февраля глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в своем Telegram-канале написал об отключении двух энергоблоков.

Также сообщалось, что 3 февраля на ТЭС произошла авария, в результате которой Энергодар остался без света и воды. В ДТЭК заявили, что причиной аварии стало замыкание на подстанции Луч оператора системы распределения Запорожьеоблэнерго.