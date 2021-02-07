Президент Соединенных Штатов Джо Байден позвонил безработной американке Мишель, которая проживает в Калифорнии. Во время беседы он рассказал о программе, которую его команда разработала для стимуляции экономики страны и помощи людям, оказавшимся в таком же положении, как Мишель.

Видео разговора было опубликовано в Twitter главы Белого дома.

Поводом к звонку стало письмо Мишель на имя президента.

"Идея в том, что мы хотим заново открыть бизнес. Мы примем план, который предоставит людям срочную помощь, в которой они так нуждаются. Это поможет малому бизнесу открыться", - сказал Байден собеседнице.

Кроме того, он добавил, что власти страны намерены добиться вакцинации 100 млн человек в ближайшее сто дней. В ответ на это Мишель рассказала, что уже записала своих родителей на прививку.

Сама женщина осталась без работы из-за эпидемии коронавируса.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf — President Biden (@POTUS) February 6, 2021

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден выступил с первой после избрания речью на внешнеполитические темы.

Также "Страна" приводила требование Байдена о том, что Россия должна немедленно освободить осужденного оппозиционера Алексея Навального.